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Blurred background"De mère inconnue", Pascal Bruckner.
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ATLANTICO-LITTERATI

21 mars 2026

Pascal Bruckner : esquisse d’une théorie de l’empreinte maternelle

« On est toujours surpris d’apprendre ce que l’on pressentait », dit le philosophe-écrivain Pascal Bruckner dans son nouvel essai : « De mère inconnue, autoportrait en fils unique » ( Grasset). Lire absolument afin de se mieux comprendre.

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MOTS-CLES

Littérature , culture , critique littéraire

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».