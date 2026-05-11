CO-EXISTER

11 mai 2026

Pas de vivre ensemble sans faire nation

Yann Arthus-Bertrand découvre, le 7 mai au matin, les décombres de son exposition « Vivre ensemble ». Une centaine de panneaux photos, symboles de la diversité et de la richesse humaine de la France, gisent au sol, vraisemblablement renversés par des « supporters » du PSG après la qualification du club pour la finale de la Ligue des champions. Le symbole est accablant : une œuvre dédiée à l’unité et à la fraternité piétinée. Le réel, brutal, rappelle à ceux qui l’avaient oublié que la diversité sans unité n’est qu’un leurre, un prélude à la division.