POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le photographe français Yann Arthus-Bertrand (à gauche) réagit alors que son exposition de photographies en plein air aurait été vandalisée lors des célébrations des supporters du PSG suite à la victoire de leur équipe en Ligue des champions, place de la Concorde à Paris le 7 mai 2026.
See image caption
See copyright

CO-EXISTER

11 mai 2026

Pas de vivre ensemble sans faire nation

Yann Arthus-Bertrand découvre, le 7 mai au matin, les décombres de son exposition « Vivre ensemble ». Une centaine de panneaux photos, symboles de la diversité et de la richesse humaine de la France, gisent au sol, vraisemblablement renversés par des « supporters » du PSG après la qualification du club pour la finale de la Ligue des champions. Le symbole est accablant : une œuvre dédiée à l’unité et à la fraternité piétinée. Le réel, brutal, rappelle à ceux qui l’avaient oublié que la diversité sans unité n’est qu’un leurre, un prélude à la division.

Photo of Patrice Huiban
Patrice Huiban Go to Patrice Huiban page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Yann Arthus-Bertrand , Patrice Huiban , photographies , nouvelle France , vivre-ensemble , NEETs , aides sociales , jeunes

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Patrice Huiban image
Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français