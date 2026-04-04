CHASSE AUX OEUFS EN MUSIQUE

4 avril 2026

Pâques a aussi sa propre bande-son, tout comme Noël, mais pourquoi ne l'entendons-nous jamais ?

À l’approche de Noël, impossible d’échapper aux classiques qui envahissent les magasins et les ondes. Mais qu’en est-il de Pâques ? Moins festive, plus complexe à mettre en scène, la fête peine à imposer sa propre bande-son, pourtant bien réelle, entre héritage religieux et tentatives pop oubliées.