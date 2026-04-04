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Des catholiques écoutent de la musique et des prières devant l'église du Saint-Rosaire avant de participer au Chemin de Croix en procession dans le centre-ville de Washington, le 3 avril 2026.
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CHASSE AUX OEUFS EN MUSIQUE

4 avril 2026

Pâques a aussi sa propre bande-son, tout comme Noël, mais pourquoi ne l'entendons-nous jamais ?

À l’approche de Noël, impossible d’échapper aux classiques qui envahissent les magasins et les ondes. Mais qu’en est-il de Pâques ? Moins festive, plus complexe à mettre en scène, la fête peine à imposer sa propre bande-son, pourtant bien réelle, entre héritage religieux et tentatives pop oubliées.

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MOTS-CLES

musique , culture , Pâques , chanteur , compositeur , musicien , artistes , Noël , tubes , Succès

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Wendy Hargreaves

Wendy Hargreaves est enseignante à la Faculté d'éducation et des arts créatifs de l'Université du Queensland du Sud.