CHASSE AUX OEUFS EN MUSIQUE
4 avril 2026
Pâques a aussi sa propre bande-son, tout comme Noël, mais pourquoi ne l'entendons-nous jamais ?
À l’approche de Noël, impossible d’échapper aux classiques qui envahissent les magasins et les ondes. Mais qu’en est-il de Pâques ? Moins festive, plus complexe à mettre en scène, la fête peine à imposer sa propre bande-son, pourtant bien réelle, entre héritage religieux et tentatives pop oubliées.
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MOTS-CLESmusique , culture , Pâques , chanteur , compositeur , musicien , artistes , Noël , tubes , Succès
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Wendy Hargreaves est enseignante à la Faculté d'éducation et des arts créatifs de l'Université du Queensland du Sud.
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A PROPOS DES AUTEURS
Wendy Hargreaves est enseignante à la Faculté d'éducation et des arts créatifs de l'Université du Queensland du Sud.