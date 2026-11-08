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ATLANTI-CULTURE

8 novembre 2026

"Panique dans le seizième !" de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot : not in my backyard

La pièce "Panique dans le seizième !" de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot est à découvrir au Théo Théâtre.

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Panique dans le seizième ! , Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot , Michel Pinçon , Monique Pinçon-Charlot , culture , culture tops , théo théâtre , pièce de théâtre , riches , pauvres

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Ruhlmann pour Culture-Tops

Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.

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