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Blurred backgroundTemps d'ensoleillement annuel à travers le monde.
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WORLD IN MAPS

4 juillet 2026

Où le soleil brille-t-il le plus sur Terre ?

Les régions les plus ensoleillées du monde ne sont pas forcément celles que l'on imagine. Des déserts du Sahara à celui d'Atacama, certains territoires dépassent les 4 000 heures de soleil par an, quand d'autres peinent à atteindre les 1 200 heures. Une carte révèle les grands contrastes de l'ensoleillement à l'échelle de la planète.

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science , soleil , Le Monde

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Science
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The World in Maps

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