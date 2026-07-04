WORLD IN MAPS
4 juillet 2026
Où le soleil brille-t-il le plus sur Terre ?
Les régions les plus ensoleillées du monde ne sont pas forcément celles que l'on imagine. Des déserts du Sahara à celui d'Atacama, certains territoires dépassent les 4 000 heures de soleil par an, quand d'autres peinent à atteindre les 1 200 heures. Une carte révèle les grands contrastes de l'ensoleillement à l'échelle de la planète.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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