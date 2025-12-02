POLITIQUE
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte tient une conférence de presse conjointe avec le général de division Andreas Korb au quartier général de la Force aéroportée de détection et de contrôle de l'OTAN à Geilenkirchen, dans l'ouest de l'Allemagne, le 13 novembre 2025.

© PAU BARRENA / AFP

ATTAQUES PREVENTIVES

2 décembre 2025

L'Otan veut réagir à la guerre hybride souhaitée par la Russie mais concrètement, comment ?

Face à une Russie de plus en plus offensive (cyberattaques, sabotages, désinformation, assassinats ciblés), l’OTAN cherche à adapter sa doctrine et ses moyens. L’OTAN assume désormais l’idée d’une réponse plus proactive, voire préventive, à ces agressions hybrides qui visent à exploiter les vulnérabilités des sociétés occidentales.

Stéphane Audrand Go to Stéphane Audrand page

6 min de lecture

Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

