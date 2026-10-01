ESPOIR
1 octobre 2026
Osaka reprend de la hauteur : la preuve que les villes qui s'affaissent peuvent être sauvées
Et si les villes qui s’enfoncent pouvaient aussi remonter ? À Osaka, le pompage massif des eaux souterraines avait fait baisser le sol de plus de deux mètres au XXe siècle. Depuis la réglementation des prélèvements, les nappes se reconstituent et le terrain remonte aujourd’hui de plusieurs millimètres par an. Une étude montre aussi que les failles géologiques jouent un rôle inattendu dans ce processus.
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Jesse Kearse est chercheur postdoctoral à l'Université de Kyoto, au Japon, et chercheur en géosciences à Te Herenga Waka (Université Victoria de Wellington). Ses recherches portent sur la physique des sources des grands séismes, l'association des modèles géophysiques de séismes aux observations géologiques des failles, et l'utilisation de techniques de télédétection pour mesurer la déformation de la surface terrestre.
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Jesse Kearse est chercheur postdoctoral à l'Université de Kyoto, au Japon, et chercheur en géosciences à Te Herenga Waka (Université Victoria de Wellington). Ses recherches portent sur la physique des sources des grands séismes, l'association des modèles géophysiques de séismes aux observations géologiques des failles, et l'utilisation de techniques de télédétection pour mesurer la déformation de la surface terrestre.