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Osaka reprend de la hauteur : la preuve que les villes qui s'affaissent peuvent être sauvées

Et si les villes qui s’enfoncent pouvaient aussi remonter ? À Osaka, le pompage massif des eaux souterraines avait fait baisser le sol de plus de deux mètres au XXe siècle. Depuis la réglementation des prélèvements, les nappes se reconstituent et le terrain remonte aujourd’hui de plusieurs millimètres par an. Une étude montre aussi que les failles géologiques jouent un rôle inattendu dans ce processus.