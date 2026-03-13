POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une personne désigne du doigt une page du site web Marinetraffic qui montre le trafic de bateaux commerciaux à la limite du détroit d'Ormuz, près des côtes iraniennes, le 4 mars 2026.
See image caption
See copyright

ENJEUX

13 mars 2026

Ormuz ET les autres : petit aperçu de la géostratégie de la guerre des détroits qui dépasse de loin celle en cours au Moyen-Orient

Près de 14 % du commerce mondial de combustibles fossiles transiterait par le détroit d’Ormuz. Dans un contexte de tensions militaires avec l’Iran, ce passage maritime est devenu l’un des instruments de pression géoéconomique les plus puissants au monde.

Photo of Stéphane Audrand
Photo of Don Diego De La Vega
Photo of Cap Hornier
Stéphane Audrand Go to Stéphane Audrand page , Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page et Cap Hornier Go to Cap Hornier page

18 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

guerre , Iran , Moyen-Orient , Etats-Unis , Détroit d'Ormuz , pétrole , gaz , canal de suez , canal de panama , Détroit de Gibraltar

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Audrand image
Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Cap Hornier image
Cap Hornier

Cap Hornier possède une chaine Youtube d'histoire navale et militaire.

Pour le retrouver sur X : @CapHornier_