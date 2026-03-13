ENJEUX
13 mars 2026
Ormuz ET les autres : petit aperçu de la géostratégie de la guerre des détroits qui dépasse de loin celle en cours au Moyen-Orient
Près de 14 % du commerce mondial de combustibles fossiles transiterait par le détroit d’Ormuz. Dans un contexte de tensions militaires avec l’Iran, ce passage maritime est devenu l’un des instruments de pression géoéconomique les plus puissants au monde.
18 min de lecture
Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Cap Hornier possède une chaine Youtube d'histoire navale et militaire.
Pour le retrouver sur X : @CapHornier_
