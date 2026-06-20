WORLD IN MAPS
20 juin 2026
Origine des joueurs
Avec 98 joueurs nés sur son territoire engagés à la Coupe du monde 2026, la France est le premier pays fournisseur de talents du tournoi. Un chiffre qui illustre l’influence mondiale du football français bien au-delà des seuls Bleus.
1 min de lecture
THEMATIQUESSociété
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
Populaires
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.