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Blurred background98. C’est le nombre de joueurs nés en France qui disputent la Coupe du monde 2026, un record mondial. Un chiffre qui dépasse largement le cadre de l’équipe de France : de nombreux internationaux évoluent sous les couleurs de sélections africaines, caribéennes ou européennes, illustrant le poids des diasporas, des doubles nationalités et de la mobilité internationale dans le football moderne.
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WORLD IN MAPS

20 juin 2026

Origine des joueurs

Avec 98 joueurs nés sur son territoire engagés à la Coupe du monde 2026, la France est le premier pays fournisseur de talents du tournoi. Un chiffre qui illustre l’influence mondiale du football français bien au-delà des seuls Bleus.

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World in maps , coupe du monde 2026 , Naissances

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