Best-Of du 18 au 24 octobre

Economieil y a 58 minutes
Finances. (Image d'illustration)
Finances. (Image d'illustration) © Reuters
Grand écart budgétaire

Ordres de grandeur : ces 5 comparaisons issues du PLF 2026 qui jettent une lumière crue sur ce que la France fait vraiment de son argent

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’impôt sur le revenu rapporte 90 milliards d’euros, à peine de quoi payer les agents publics. La TVA, pourtant notre impôt le plus productif, ne finance qu’un quart des dépenses sociales. Avec 800 milliards d’euros consacrés à la protection sociale contre 430 milliards de recettes étatiques, la France vit au-dessus de ses moyens publics. Le budget 2026, entre hausse de la défense, gel des retraites et désindexation des prestations, tente de contenir une dérive que même la rigueur peine à freiner.

avec François ValentinetGabriel Robin
author imageFrançois Valentin

François Valentin est rédacteur de la Newsletter Hexagone qui couvre l'actualité politique et institutionnelle française. Il anime le podcast anglophone Uncommon Decency qui couvre différents sujets d'actualité de politique européenne. 

Voir la bio »
author imageGabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

Voir la bio »

