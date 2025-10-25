Grand écart budgétaire

Ordres de grandeur : ces 5 comparaisons issues du PLF 2026 qui jettent une lumière crue sur ce que la France fait vraiment de son argent

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’impôt sur le revenu rapporte 90 milliards d’euros, à peine de quoi payer les agents publics. La TVA, pourtant notre impôt le plus productif, ne finance qu’un quart des dépenses sociales. Avec 800 milliards d’euros consacrés à la protection sociale contre 430 milliards de recettes étatiques, la France vit au-dessus de ses moyens publics. Le budget 2026, entre hausse de la défense, gel des retraites et désindexation des prestations, tente de contenir une dérive que même la rigueur peine à freiner.