ATLANTICO BUSINESS
24 juin 2026
Orage sur la Tech sur les marchés : coup de chaud ou vraie tempête en vue ?
Secoués par une correction mondiale, les marchés financiers basculent de l'euphorie de l'IA à l'exigence de rentabilité : après avoir massivement payé pour des promesses technologiques, les investisseurs réclament désormais des preuves concrètes de profits.
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THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.