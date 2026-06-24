ATLANTICO BUSINESS

24 juin 2026

Orage sur la Tech sur les marchés : coup de chaud ou vraie tempête en vue ?

Secoués par une correction mondiale, les marchés financiers basculent de l'euphorie de l'IA à l'exigence de rentabilité : après avoir massivement payé pour des promesses technologiques, les investisseurs réclament désormais des preuves concrètes de profits.