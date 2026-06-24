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Un écran numérique affiche les chiffres de la Bourse de New York (NYSE) après l'ouverture de la séance à New York, le 2 janvier 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

24 juin 2026

Orage sur la Tech sur les marchés : coup de chaud ou vraie tempête en vue ?

Secoués par une correction mondiale, les marchés financiers basculent de l'euphorie de l'IA à l'exigence de rentabilité : après avoir massivement payé pour des promesses technologiques, les investisseurs réclament désormais des preuves concrètes de profits.

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MOTS-CLES

tech , IA , Intelligence Artificielle , Bourse , marchés financiers

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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