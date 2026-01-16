EN ORDRE DISPERSE

16 janvier 2026

Qui est qui dans l'opposition iranienne ?

Derrière l’ampleur des mobilisations qui secouent l’Iran depuis le mouvement « Femme, Vie, Liberté », l’opposition au régime apparaît à la fois large, diffuse et profondément hétérogène. Jeunes urbains en quête de libertés individuelles, commerçants frappés par la crise économique, minorités ethniques, anciens réseaux révolutionnaires, monarchistes de la diaspora ou encore opposants historiques au régime se retrouvent unis dans le rejet de la théocratie, mais sans leadership clair ni projet commun pour l’après. Cette absence de structuration, entretenue par une répression systématique des figures émergentes, fragilise les chances de succès à court terme, tout en posant déjà la question centrale de l’avenir : l’unité contre le régime peut-elle survivre à l’épreuve de sa chute, si elle devait advenir ?