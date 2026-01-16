©
Cette capture d'écran vidéo, réalisée le 14 janvier 2026 à partir d'images UGC publiées sur les réseaux sociaux le 9 janvier 2026, montre des voitures incendiées lors d'une manifestation sur la place Saadat Abad à Téhéran.
EN ORDRE DISPERSE
16 janvier 2026
Qui est qui dans l'opposition iranienne ?
Derrière l’ampleur des mobilisations qui secouent l’Iran depuis le mouvement « Femme, Vie, Liberté », l’opposition au régime apparaît à la fois large, diffuse et profondément hétérogène. Jeunes urbains en quête de libertés individuelles, commerçants frappés par la crise économique, minorités ethniques, anciens réseaux révolutionnaires, monarchistes de la diaspora ou encore opposants historiques au régime se retrouvent unis dans le rejet de la théocratie, mais sans leadership clair ni projet commun pour l’après. Cette absence de structuration, entretenue par une répression systématique des figures émergentes, fragilise les chances de succès à court terme, tout en posant déjà la question centrale de l’avenir : l’unité contre le régime peut-elle survivre à l’épreuve de sa chute, si elle devait advenir ?
Yves Bomati, docteur ès lettres et sciences humaines, est diplômé de l’École pratique des hautes études. Historien spécialiste de l’Iran, qu’il étudie depuis une trentaine d’années, il a publié six ouvrages dont le dernier Les Assassins d’Alamût (Armand Colin, 2024).
