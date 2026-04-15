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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une session plénière au Parlement européen, à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
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INDEPENDANCE DES ETATS MEMBRES

15 avril 2026

OPA sur la politique étrangère des États membres : mais à quoi joue Ursula von der Leyen au lendemain de la défaite d’Orban ?

A peine la défaite de Viktor Orban a-t-elle été confirmée en Hongrie que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a aussitôt profité de l'occasion pour relancer l'idée de renforcer la politique étrangère commune de l'UE, sous-entendant qu'elle était bloquée jusque-là par Orban.

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MOTS-CLES

Union européenne , Hongrie , Viktor Orbán , Peter Magyar , Ursula von der Layen , politique étrangère commune

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Bruno Alomar

Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).

 