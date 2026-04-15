INDEPENDANCE DES ETATS MEMBRES

15 avril 2026

OPA sur la politique étrangère des États membres : mais à quoi joue Ursula von der Leyen au lendemain de la défaite d’Orban ?

A peine la défaite de Viktor Orban a-t-elle été confirmée en Hongrie que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a aussitôt profité de l'occasion pour relancer l'idée de renforcer la politique étrangère commune de l'UE, sous-entendant qu'elle était bloquée jusque-là par Orban.