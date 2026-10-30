ATLANTI-CULTURE

"On peut s’appeler Alain et sauver le monde" : comment mettre en scène 007 quand on n’a que 6 chaises

De : Loïc Bartolini et Jean Caffard-Luçon Durée : 1h20 Mise en scène : Loïc Bartolini Avec : Céline Groussard, Salomé Talaboulma, Loïc Bartolini, Michaël Giorno-Cohen, Jean Vocat, Alistair Wright Théâtre Michel 38, rue des Mathurins 75008 Paris Tél: 01 42 65 35 02