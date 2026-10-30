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Blurred background"On peut s’appeler Alain et sauver le monde" : comment mettre en scène 007 quand on n’a que 6 chaises
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ATLANTI-CULTURE

30 octobre 2026

"On peut s’appeler Alain et sauver le monde" : comment mettre en scène 007 quand on n’a que 6 chaises

De : Loïc Bartolini et Jean Caffard-Luçon Durée : 1h20 Mise en scène : Loïc Bartolini Avec : Céline Groussard, Salomé Talaboulma, Loïc Bartolini, Michaël Giorno-Cohen, Jean Vocat, Alistair Wright Théâtre Michel 38, rue des Mathurins 75008 Paris Tél: 01 42 65 35 02

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MOTS-CLES

Loïc Bartolini , Jean Chaffard-Luçon , Théâtre Michel

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marie-Christine Chevallier Multon

Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 