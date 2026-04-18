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Des fossiles et des répliques d'un ptérosaure de l'espèce « Tropeognathus Mesembrinus » sont exposés au Musée national de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, au Brésil.
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CLASSIFICATION

18 avril 2026

Oiseaux ou poissons : l’incroyable erreur de générations d'archéologues sur la vraie nature des ptérosaures

Pendant des décennies, certains fossiles spectaculaires ont été attribués à tort aux ptérosaures. Une nouvelle étude révèle qu’un spécimen récemment présenté comme un reptile volant… n’était en réalité qu’un poisson, illustrant à quel point les erreurs d’identification peuvent persister - et aujourd’hui se propager - dans la recherche scientifique.

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MOTS-CLES

Bakiribu , fossile , paléontologie , découvertes , dinosaures , ptérosaures , science , scientifiques , étude , erreur , Belonochasma , oiseaux , poissons

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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David Unwin

David Unwin est maître de conférences en paléobiologie à l'École du patrimoine et de la culture au sein de l'Université de Leicester.

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