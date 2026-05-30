ATLANTI-CULTURE
30 mai 2026
"L’odyssée de l’Odyssée" de Christophe Ono-dit-Biot : une captivante recréation de l’épopée d’Homère, servie, ici, par une voix qui épouse parfaitement le souffle du récit
Le livre audio "L’odyssée de l’Odyssée" de Christophe Ono-dit-Biot est à retrouver aux éditions Audiolib.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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