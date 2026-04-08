CRITIQUE LITTERAIRE
8 avril 2026
Octave Parango, le come-back : de Czeslaw Milosz vers l’anticipation
Après le très beau « Un homme seul » consacré à la figure paternelle, Frédéric Beigbeder revient un peu plus d’un an plus tard avec « Ibiza a beaucoup changé » où chaque texte est en soi un début de roman, comme le démontre le vaste premier chapitre.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).