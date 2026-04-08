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Octave Parango, le come-back
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CRITIQUE LITTERAIRE

8 avril 2026

Octave Parango, le come-back : de Czeslaw Milosz vers l’anticipation

Après le très beau « Un homme seul » consacré à la figure paternelle, Frédéric Beigbeder revient un peu plus d’un an plus tard avec « Ibiza a beaucoup changé » où chaque texte est en soi un début de roman, comme le démontre le vaste premier chapitre.

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MOTS-CLES

Octave Parango , Ibiza , Frédéric Beigbeder , littérature , critique , Czeslaw Milosz

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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