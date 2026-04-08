CRITIQUE LITTERAIRE

8 avril 2026

Octave Parango, le come-back : de Czeslaw Milosz vers l’anticipation

Après le très beau « Un homme seul » consacré à la figure paternelle, Frédéric Beigbeder revient un peu plus d’un an plus tard avec « Ibiza a beaucoup changé » où chaque texte est en soi un début de roman, comme le démontre le vaste premier chapitre.