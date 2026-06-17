FORTES CHALEURS EN APPROCHE

17 juin 2026

Nouvelle canicule à l’horizon : à partir de quand devient-elle dangereuse pour la santé ?

Depuis 1947, la France a connu 49 vagues de chaleur nationales. Seules 17 d’entre elles ont eu lieu avant l'an 2000. Alors qu’une deuxième canicule s'apprête à s'installer sur l'ensemble du pays dès ce jeudi, pour une durée exceptionnellement longue d'au moins dix jours, l'enchaînement de ces épisodes provoque une usure biologique cumulative. Un stress thermique et cardiovasculaire permanent pouvant mener les organismes en surrégime, jusqu'au point de rupture fatal.