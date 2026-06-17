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Le soleil se lève sur la tour Eiffel à Paris le 1er juillet 2025, alors que la ville est en alerte rouge en raison des fortes chaleurs.
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FORTES CHALEURS EN APPROCHE

17 juin 2026

Nouvelle canicule à l’horizon : à partir de quand devient-elle dangereuse pour la santé ?

Depuis 1947, la France a connu 49 vagues de chaleur nationales. Seules 17 d’entre elles ont eu lieu avant l'an 2000. Alors qu’une deuxième canicule s'apprête à s'installer sur l'ensemble du pays dès ce jeudi, pour une durée exceptionnellement longue d'au moins dix jours, l'enchaînement de ces épisodes provoque une usure biologique cumulative. Un stress thermique et cardiovasculaire permanent pouvant mener les organismes en surrégime, jusqu'au point de rupture fatal.

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MOTS-CLES

fortes chaleurs , canicule , Santé , surmortalité , coup de chaleur

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrick Pelloux

Patrick Pelloux est médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France (AMUF).