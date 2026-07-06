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L’application de messagerie Whatsapp, propriété de Meta, est l'une des plus populaires du monde.
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MINUTE TECH

6 juillet 2026

Nouveau pseudo de WhatsApp : progrès ou risque de sécurité ?

Demain, un nom affiché et une photo de profil ne pourront plus être considérés comme une preuve d'identité. La décision de WhatsApp de permettre les échanges sans numéro de téléphone est un progrès pour la confidentialité, mais elle impose un changement culturel profond : apprendre à vérifier systématiquement qui se cache derrière l'écran, avant de répondre à la moindre demande inhabituelle.

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Minute Tech , whatsapp , mise à jour , pseudonymes , identité , risques , cybersécurité , confidentialité , faux comptes , arnaques

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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici