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Nouveau pseudo de WhatsApp : progrès ou risque de sécurité ?

Demain, un nom affiché et une photo de profil ne pourront plus être considérés comme une preuve d'identité. La décision de WhatsApp de permettre les échanges sans numéro de téléphone est un progrès pour la confidentialité, mais elle impose un changement culturel profond : apprendre à vérifier systématiquement qui se cache derrière l'écran, avant de répondre à la moindre demande inhabituelle.