POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Xi Jinping. (Image d'illustration)

Xi Jinping. (Image d'illustration)

© AFP

PARI AU LONG TERME

7 novembre 2025

Nouveau plan à 5 ans de la Chine : ces sérieux risques que prend Pékin en pariant sur l’autonomie stratégique du pays

La Chine dévoile son quinzième plan quinquennal et mise gros : modernisation industrielle, innovation technologique et autosuffisance scientifique sont les piliers de sa stratégie pour 2026-2030.

Photo of Shaoyu Yuan
Shaoyu Yuan Go to Shaoyu Yuan page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Shaoyu Yuan image
Shaoyu Yuan

Shaoyu Yuan est boursier du doyen à la division des affaires mondiales de l'université Rutgers - Newark.

Populaires

1De Zohran Mamdani à l’attaque de l’île d’Oléron : l’ère des ravages du décolonialisme
2Les entreprises, grandes bénéficiaires d’un système fiscal injuste ? Tous les chiffres pour comprendre pourquoi c’est… 100% FAUX
3Coup d’arrêt au populisme aux Pays-Bas : une illusion si macroniste…?
43i atlas : une mystérieuse accélération de l’objet stellaire fonçant vers la Terre fait dire à un astronome de Harvard qu’il s’agit… d’extra-terrestres
5« LFI, parti passionnément antisémite » : pour les tribunaux, Raphaël Enthoven s’inscrit dans un « débat d’intérêt général majeur »
6Donald Trump fait fuir une partie des universitaires américains vers l’Europe mais vers où exactement ?
7L’Allemagne prévoit des contrôles médicaux pour tous les hommes en âge d’être appelés sous les drapeaux