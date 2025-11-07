PARI AU LONG TERME

7 novembre 2025

Nouveau plan à 5 ans de la Chine : ces sérieux risques que prend Pékin en pariant sur l’autonomie stratégique du pays

La Chine dévoile son quinzième plan quinquennal et mise gros : modernisation industrielle, innovation technologique et autosuffisance scientifique sont les piliers de sa stratégie pour 2026-2030.