CONNEXION

Nous n’avons jamais eu autant de réseaux sociaux ni été aussi seuls, voilà comment y remédier

Vous êtes au courant de ce qui se passe dans la vie de dizaines de personnes. Une amie d’école vient d’avoir un bébé. Une personne que vous suivez en ligne s’est récemment fiancée. Un collègue est rentré de vacances. Les messages et les actualités affluent sans cesse. Pourtant, lorsque vous traversez une semaine difficile, choisir qui appeler s’avère étonnamment ardu. Vous êtes connecté, mais vous ne le ressentez pas vraiment.