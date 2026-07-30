POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
amis meta
See image caption
See copyright

CONNEXION

30 juillet 2026

Nous n’avons jamais eu autant de réseaux sociaux ni été aussi seuls, voilà comment y remédier

Vous êtes au courant de ce qui se passe dans la vie de dizaines de personnes. Une amie d’école vient d’avoir un bébé. Une personne que vous suivez en ligne s’est récemment fiancée. Un collègue est rentré de vacances. Les messages et les actualités affluent sans cesse. Pourtant, lorsque vous traversez une semaine difficile, choisir qui appeler s’avère étonnamment ardu. Vous êtes connecté, mais vous ne le ressentez pas vraiment.

Photo of Sam Carr
Sam Carr Go to Sam Carr page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

psychologie , réseaux sociaux , amitié , vulnérabilité

THEMATIQUES

Mode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
Sam Carr image
Sam Carr
Maître de conférences (Reader) en éducation et psychologie, rattaché au Centre for Death and Society, Université de Bath

Maître de conférences (Reader) en éducation et psychologie, rattaché au Centre for Death and Society, Université de Bath