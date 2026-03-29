POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des boîtes de doliprane sur une étagère de pharmacie à Colomiers, dans le sud-ouest de la France.
See image caption
See copyright

MEDICAMENTS

29 mars 2026

Nous évacuons des doses conséquentes de paracétamol dans nos eaux usées, voilà comment les éliminer

Chaque année, des tonnes de paracétamol finissent dans nos eaux usées, échappant aux traitements classiques des stations d’épuration. Si ce médicament est sans danger pour l’homme lorsqu’il est correctement dosé, il peut provoquer des dommages graves chez les poissons et les mollusques à des concentrations infimes. Face à cette pollution pharmaceutique croissante, des techniques comme l’ozonation offrent des solutions pour éliminer efficacement ces micropolluants et protéger nos ressources en eau.

Photo of Isabell Fritz
Isabell Fritz Go to Isabell Fritz page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

science , paracétamol , médicaments , eaux usées , Pollution , micropolluants , santé , environnement

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Isabell Fritz image
Isabell Fritz

Isabell Fritz est doctorante en génie de l'eau et de l'environnement à l'Université de Lund.

Populaires

1Crise en vue : sur le marché de l’emploi, la machine à recruter est déjà en train de se gripper
2Bally Bagayoko vs Etat : et si la vérité sur le rôle des agents municipaux était plus complexe que ne le suggèrent les reproches faits au maire de Saint-Denis ?
3Les mille et une raisons de s’inquiéter de la trajectoire budgétaire française malgré les chiffres moins pires que prévu du déficit 2025
4Ces guerres intestines qui se nouent déjà dans la France décolonio-islamo-trotskiste
5Iris Mittenaere & Antoine Dupont jouent l’amour à la plage, Albert & Charlène de Monaco les aliens à la rose; Nicole Kidman chauffe Simon Baker, Taylor Swift reniaise Travis, Madonna se revirginise; les Beckham plouc-parc d’attractionnisent leur chaumière
6"De l’assimilation à la nouvelle France de Mélenchon, les banlieues sont devenues le laboratoire du séparatisme"
7La richesse de l’Occident se serait construite sur l’exploitation des ressources des pays du Sud ? Voilà les éléments qui prouvent que c’est largement faux