MEDICAMENTS

29 mars 2026

Nous évacuons des doses conséquentes de paracétamol dans nos eaux usées, voilà comment les éliminer

Chaque année, des tonnes de paracétamol finissent dans nos eaux usées, échappant aux traitements classiques des stations d’épuration. Si ce médicament est sans danger pour l’homme lorsqu’il est correctement dosé, il peut provoquer des dommages graves chez les poissons et les mollusques à des concentrations infimes. Face à cette pollution pharmaceutique croissante, des techniques comme l’ozonation offrent des solutions pour éliminer efficacement ces micropolluants et protéger nos ressources en eau.