MEDICAMENTS
29 mars 2026
Nous évacuons des doses conséquentes de paracétamol dans nos eaux usées, voilà comment les éliminer
Chaque année, des tonnes de paracétamol finissent dans nos eaux usées, échappant aux traitements classiques des stations d’épuration. Si ce médicament est sans danger pour l’homme lorsqu’il est correctement dosé, il peut provoquer des dommages graves chez les poissons et les mollusques à des concentrations infimes. Face à cette pollution pharmaceutique croissante, des techniques comme l’ozonation offrent des solutions pour éliminer efficacement ces micropolluants et protéger nos ressources en eau.
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MOTS-CLESscience , paracétamol , médicaments , eaux usées , Pollution , micropolluants , santé , environnement
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Isabell Fritz est doctorante en génie de l'eau et de l'environnement à l'Université de Lund.
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A PROPOS DES AUTEURS
Isabell Fritz est doctorante en génie de l'eau et de l'environnement à l'Université de Lund.