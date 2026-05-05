MAG
5 mai 2026
Notre ciel est saturé de débris de satellites mais qui s’en soucie ?
Satellites en prolifération, débris en orbite, absence de régulation internationale : un spécialiste des systèmes spatiaux dresse un état des lieux préoccupant de l'encombrement croissant de l'espace proche. Entretien.
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MOTS-CLESsatellites , espace , terre , orbite , atmosphère , saturation , débris , danger , collision
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Sanguy est spécialiste de l’astronautique et rédacteur en chef du site d’actualités spatiales de la Cité de l’espace à Toulouse.
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Olivier Sanguy est spécialiste de l’astronautique et rédacteur en chef du site d’actualités spatiales de la Cité de l’espace à Toulouse.