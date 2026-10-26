MINUTE TECH
26 octobre 2026
Nos frigos deviennent intelligents, mais sont-ils bien protégés ?
Après le piratage des systèmes de réfrigération de plusieurs supermarchés français, la question se pose : votre frigo connecté peut-il subir le même sort ? Si les box des opérateurs offrent par défaut une protection solide, et que l’attaque s’explique d’abord par une page d’administration mal sécurisée et accessible depuis Internet, le risque ne disparaît pas pour autant : application du fabricant, smartphone, caméra ou serrure connectée restent des portes d’entrée possibles.
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MOTS-CLEScybersécurité , frigo connecté , données , Piratage
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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