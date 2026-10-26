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Nos frigos deviennent intelligents, mais sont-ils bien protégés ?

Après le piratage des systèmes de réfrigération de plusieurs supermarchés français, la question se pose : votre frigo connecté peut-il subir le même sort ? Si les box des opérateurs offrent par défaut une protection solide, et que l’attaque s’explique d’abord par une page d’administration mal sécurisée et accessible depuis Internet, le risque ne disparaît pas pour autant : application du fabricant, smartphone, caméra ou serrure connectée restent des portes d’entrée possibles.