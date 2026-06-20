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Canicule. (Image d'illustration)
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CANICULE

20 juin 2026

Non, votre voisin qui se plaint de la chaleur n’est pas forcément une petite fragile : voilà pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face à la chaleur

Pourquoi certaines personnes semblent-elles mieux résister à la chaleur que d’autres ? Derrière cette apparente inégalité se cachent des différences physiologiques bien réelles, qui peuvent transformer une simple vague de chaleur en véritable risque sanitaire.

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MOTS-CLES

canicule , Santé , vague de chaleur , personnes fragiles

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

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