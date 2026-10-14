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Blurred backgroundL’IA fait disparaître la rareté de la démonstration, pas le mathématicien.
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DESTRUCTION CREATRICE

14 octobre 2026

Non, l’IA n’est pas l’ennemie des mathématiciens et des chercheurs (et voilà pourquoi)

Hugo Duminil-Copin, médaillé Fields, a confié avoir pleuré après la publication par OpenAI de centaines de résultats sur des problèmes mathématiques ouverts. Faut-il y voir la fin du métier de chercheur ? Pour Charaf Louhmadi et Thierry Berthier, l’IA bouleverse profondément la recherche sans la rendre inutile. Elle offre des raccourcis inédits et déplace la valeur du travail scientifique vers le choix des questions, la vérification et la compréhension des résultats, à condition que les institutions suivent.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , mathématiques , chercheurs , Hugo Duminil-Copin , Médaille Fields , destruction créatrice , recherche scientifique

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

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Charaf Louhmadi

Charaf Louhmadi est ingénieur. Il a notamment travaillé au sein d'un cabinet de conseil en stratégie et d'audit et pour de grandes banques françaises comme Société Générale, Natixis, Crédit Agricole et BPCE SA à travers des missions en analyse quantitative, ALM, risques de marchés/contrepartie. Il est l’auteur du livre « Fragments d'histoire des crises financières ».