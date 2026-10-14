DESTRUCTION CREATRICE

Non, l’IA n’est pas l’ennemie des mathématiciens et des chercheurs (et voilà pourquoi)

Hugo Duminil-Copin, médaillé Fields, a confié avoir pleuré après la publication par OpenAI de centaines de résultats sur des problèmes mathématiques ouverts. Faut-il y voir la fin du métier de chercheur ? Pour Charaf Louhmadi et Thierry Berthier, l’IA bouleverse profondément la recherche sans la rendre inutile. Elle offre des raccourcis inédits et déplace la valeur du travail scientifique vers le choix des questions, la vérification et la compréhension des résultats, à condition que les institutions suivent.