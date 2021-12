Un dîner de Noël est présenté dans la zone d'un concours culinaire à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre.

Atlantico : Noël en famille n’est pas joyeux pour tout le monde. Comment se préparer aux réveillons émotionnellement toxiques ?

Pascal Anger : Il y a des Noël plus traditionnels que d'autres. Il vaut mieux se plier à ce qui se pratique dans la famille, et chaque famille a ses traditions. Ce qui est important, c'est de ne pas arriver en pensant tout révolutionner. À l'origine, Noël est une fête où l'on en attend beaucoup, parfois trop. D'où la déception, et les disputes qui peuvent en découler. En plus, il y a des sujets à éviter, comme la politique, ou le Covid, avec la bataille vaccinés/non vaccinés. Les gens devraient essayer de se comprendre ou de se mettre à distance pour éviter le conflit.

Aussi, il faut éviter d'emmener le gendre ou la belle fille s'ils ne sont pas spécialement désirés et choisis, sachant que Noël n'est pas le meilleur moment pour intégrer de nouvelles personnes dans la famille. C'est un cercle fermé, et les mésententes peuvent vite arriver quand on ne sait pas vraiment qui est l'autre.

Tout ce qui est autour des enfants, des compétitions et comparaisons entre parents qui en découlent, à propos des notes, ou de leur comportement. Il peut aussi y avoir tous les problèmes autour de la nourriture et des pratiques alimentaires. Aussi, il faut essayer de ne pas trop aller contre sa famille, pour éviter de créer trop de conflits, on pourra en venir à accepter certaines idées sans avoir le dernier mot pour éviter les disputes.

Que faire si l'on revoit sa famille après (trop) longtemps ? Se concentrer sur l'histoire commune est-il une bonne stratégie ?

Il sera important d'avoir pu parler avec sa famille au préalable pour jauger les attentes des uns et des autres, ce Noël, et d'essayer d'y réfléchir un peu en avance pour que cela se passe le mieux possible. Souvent, nous allons avoir tendance à revenir dans nos vieux travers, et c'est ça qu'il faudra analyser pour les éviter le soir de Noël.

Comment s'intégrer dans une famille si l'on est le ou la partenaire et donc une pièce "rapportée" ? Face à des potentiels conflits d'ordre politique ou sociétaux, comment réagir ?

Il faut essayer d'être en empathie avec les autres, d'éviter de prendre trop de place, et d'essayer de se plier aux rituels de famille. Procéder de la sorte peut être déplaisant, mais on doit garder à l'esprit que ce sera sur un temps limité, nécessaire au bon déroulement du rassemblement.

Il faudra savoir garder son calme tout en gardant ses positions, sans essayer d'endoctriner l'autre.

Quelles sont les principales raisons de l’éloignement familial ? Les rassemblements familiaux, jouent-ils un rôle crucial dans l’avènement de tensions ?

Les raisons peuvent effectivement se passionner à d'autres moments.

Le fait de ne s'être pas vus pendant longtemps peut rapprocher comme éloigner, dans le contexte où l'on a plus ou moins de choses à se dire. On ne peut pas toujours savoir à l'avance comment vont se dérouler ces moments, donc il faut faire preuve d'improvisation, tout en étant le plus positif possible. Il faut garder en tête que ce Noël ne durera que 24 heures.

Pour Lucy Blake, psychologue du développement à l'université de l'ouest de l'Angleterre, l'une des conséquences les plus courantes de l'éloignement est le sentiment d'isolement. Comment sommes-nous amenés à ressentir de la honte, du jugement ou de l’isolement dans un contexte pourtant réunificateur ?

Si les gens ne se sentent pas compris, et que depuis l'enfance, ils n'ont pas été accompagnés, entendus dans leurs besoins, c'est ça qui va créer de l'isolement ainsi que de la solitude. Noël vient nous ramener à notre enfance, tout ce qui a été de l'ordre de cette période va venir se rejouer à ce moment-là. En fonction de notre position dans la fratrie, ou de l'impulsion que les parents auront su créer lors des fêtes, nous serons plus ou moins joyeux. Les gens en attendent beaucoup de cette fête, et c'est pour ça que les années précédentes, lors des Noël massacrés par la crise du Covid, les gens étaient tristes de ne pas pouvoir se réunir.

L’expérience de ne pas se sentir en phase avec les propres membres de sa famille peut être une expérience déroutante. Certains supposeront qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez eux pour entretenir de si mauvaises relations familiales. Comment les réseaux sociaux et les médias contribuent-ils à cette représentation de la famille idéale, parfois stigmatisante ?

Il n'y a plus réellement de modèle familial prototype. Dans le sens où l'on peut trouver une multitude de formes de famille, recomposées, homoparentales, monoparentales, etc. On doit s'adapter à ces formes familiales. Il advient de se poser la question de notre propre représentation mentale de la famille, et de nos attentes par rapport à celle-ci.

On en attend tous beaucoup de ces fêtes, et il faudra en attendre moins que d'habitude. On doit se dire que la fête peut se faire tous les jours. On peut penser aux familles recomposées, qui vont trouver de la joie et de l'équilibre malgré tout, lors de ces moments privilégiés, pour pouvoir se retrouver dans l'intérêt des enfants.

On aura une pensée pour les personnes âgées qui ne pourront pas voir leurs petits enfants cette année encore, à cause des restrictions de la pandémie.