BASCULEMENT CULTUREL ET SOCIETAL

25 janvier 2026

No Kids, euthanasie : même combat

Derrière l’apparente banalité des wagons « No Kids » dans les trains de la SNCF se dessine un basculement culturel beaucoup plus profond. Cette mise à distance des enfants révèle une société de plus en plus rétive à toute forme de vulnérabilité, qu’il s’agisse de l’enfance ou du grand âge. Le mouvement No Kids et la promotion de l’euthanasie relèvent d’une même logique : celle d’un monde obsédé par le confort, l’autonomie et l’effacement de tout ce qui dérange.