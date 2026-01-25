POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa SNCF a dû se défendre d’exclure les jeunes voyageurs de ses trains après un vif débat au sujet de sa nouvelle classe affaires Optimum « sans enfants ».

©

La SNCF a dû se défendre d’exclure les jeunes voyageurs de ses trains après un vif débat au sujet de sa nouvelle classe affaires Optimum « sans enfants ».

BASCULEMENT CULTUREL ET SOCIETAL

25 janvier 2026

No Kids, euthanasie : même combat

Derrière l’apparente banalité des wagons « No Kids » dans les trains de la SNCF se dessine un basculement culturel beaucoup plus profond. Cette mise à distance des enfants révèle une société de plus en plus rétive à toute forme de vulnérabilité, qu’il s’agisse de l’enfance ou du grand âge. Le mouvement No Kids et la promotion de l’euthanasie relèvent d’une même logique : celle d’un monde obsédé par le confort, l’autonomie et l’effacement de tout ce qui dérange.

Photo of Gabrielle Cluzel
Gabrielle Cluzel Go to Gabrielle Cluzel page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabrielle Cluzel image
Gabrielle Cluzel

Gabrielle Cluzel est journaliste, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, et auteur. Elle a notamment publié "Yes Kids La colère d'une mère face aux nouveaux diktats de la famille" aux éditions Fayard et "Adieu Simone, les dernière heures du féminisme" aux éditions Le Centurion. 

Populaires

1Au moins aussi inquiétant que la perspective d’un conflit ouvert avec les Etats-Unis, la soumission tranquille du Canada et de certains Européens à la Chine
2Cathy Karsenty : « Une vie entière à ne pas se parler, ça laisse des traces »
3Désinvestie, déresponsabilisée, déprimée… et si la clé de compréhension de la génération Z n’était pas du tout ce qu’en pensent les boomers
4Le nucléaire, c’est de la bombe : champion de l’éolien, le Danemark rouvre la porte à l’atome
5Jordan Bardella entre princesse italienne et amis milliardaires : un savant marketing électoral
6Retour d’OQTF vers l’Algérie : voilà pourquoi la porte ouverte par Alger n’est qu’un mirage
7Hollande, Lecornu : la primaire sauvage qui se dessine pour 2027 ?