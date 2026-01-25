©
La SNCF a dû se défendre d’exclure les jeunes voyageurs de ses trains après un vif débat au sujet de sa nouvelle classe affaires Optimum « sans enfants ».
BASCULEMENT CULTUREL ET SOCIETAL
25 janvier 2026
No Kids, euthanasie : même combat
Derrière l’apparente banalité des wagons « No Kids » dans les trains de la SNCF se dessine un basculement culturel beaucoup plus profond. Cette mise à distance des enfants révèle une société de plus en plus rétive à toute forme de vulnérabilité, qu’il s’agisse de l’enfance ou du grand âge. Le mouvement No Kids et la promotion de l’euthanasie relèvent d’une même logique : celle d’un monde obsédé par le confort, l’autonomie et l’effacement de tout ce qui dérange.
9 min de lecture
Gabrielle Cluzel est journaliste, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, et auteur. Elle a notamment publié "Yes Kids La colère d'une mère face aux nouveaux diktats de la famille" aux éditions Fayard et "Adieu Simone, les dernière heures du féminisme" aux éditions Le Centurion.
Populaires
Gabrielle Cluzel est journaliste, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, et auteur. Elle a notamment publié "Yes Kids La colère d'une mère face aux nouveaux diktats de la famille" aux éditions Fayard et "Adieu Simone, les dernière heures du féminisme" aux éditions Le Centurion.