ATLANTI-CULTURE
17 juin 2026
"Ne vous mariez jamais ! Vraiment ?" de Luc Ferry
L’amour-passion peut-il survivre à la vie conjugale ? Oui, oui…parfois ! De : Luc Ferry L'Observatoire Parution le 10 avril 2026 336 pages 22 €
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).