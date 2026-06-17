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ATLANTI-CULTURE

17 juin 2026

"Ne vous mariez jamais ! Vraiment ?" de Luc Ferry

L’amour-passion peut-il survivre à la vie conjugale ? Oui, oui…parfois ! De : Luc Ferry L'Observatoire Parution le 10 avril 2026 336 pages 22 €

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MOTS-CLES

mariage , Luc Ferry , vie conjugale , amour , bonheur , L'Observatoire

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc Buffard pour Culture-Tops

Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).