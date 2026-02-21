POLITIQUE
COMME CHIENS ET CHATS

21 février 2026

Ne traitez pas vos enfants comme des chiens mais comme… des chats : petits conseils pour parents désemparés

Être “chien” avec un jeune enfant, puis davantage “chat” à l’adolescence : la métaphore d’Aliza Pressman séduit par sa simplicité. Mais derrière l’image se cache une réalité plus nuancée : les besoins affectifs évoluent, et les parents doivent ajuster leur présence sans tomber dans la caricature.

Pascal Neveu et Jessica Serra

Pascal Neveu image
Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

Jessica Serra image
Jessica Serra

Titulaire d’un doctorat en éthologie, Jessica Serra est spécialiste de l’étude du comportement des mammifères. Elle s’est spécialisée dans l’étude de la cognition animale et a travaillé en tant que chercheuse pendant plus de 15 ans. Elle est l’auteure de plusieurs essais scientifiques dont « Dans la tête d’un chat », « La bête en nous » ainsi que d’autres ouvrages de vulgarisation scientifique. Elle dirige la collection d’essais scientifiques « Mondes Animaux » qui regroupe des chercheurs en éthologie et propose à travers des livres accessibles au grand public de nous projeter dans les univers sensoriels et cognitifs des non-humains en évitant l’écueil de l’anthropomorphisme : « Et si, au lieu de regarder les animaux avec nos yeux, nous les regardions avec les leurs ? ».” Retrouvez son site internet : www.jessica-serra.com

