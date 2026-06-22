ATLANTICO BUSINESS

22 juin 2026

Ne pas fracturer l’IA planétaire ? Et si le salut de l’Europe passait au contraire par l’inverse du plaidoyer d’Anthropic

L'Europe doit-elle saborder le mythe d'une IA mondiale unifiée pour sauver sa peau ? Alors que le patron d'Anthropic plaide contre la fragmentation technologique, il apparait de plus en plus clair que pour exister face aux États-Unis, le Vieux Continent doit assumer la rupture stratégique, abandonner la course perdue des grands modèles grand public et investir les « océans bleus » de demain : l'IA industrielle, les world models et la souveraineté par la norme.