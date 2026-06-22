ATLANTICO BUSINESS
22 juin 2026
Ne pas fracturer l’IA planétaire ? Et si le salut de l’Europe passait au contraire par l’inverse du plaidoyer d’Anthropic
L'Europe doit-elle saborder le mythe d'une IA mondiale unifiée pour sauver sa peau ? Alors que le patron d'Anthropic plaide contre la fragmentation technologique, il apparait de plus en plus clair que pour exister face aux États-Unis, le Vieux Continent doit assumer la rupture stratégique, abandonner la course perdue des grands modèles grand public et investir les « océans bleus » de demain : l'IA industrielle, les world models et la souveraineté par la norme.
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Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".
Martin Pavanello est entrepreneur, co-fondateur et directeur général de Mister IA, un cabinet de conseils et de formation en IA. Il co-dirige également avec son frère Vincent La Maison des Mandataires, réseau de mandataires immobiliers.
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Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".
Martin Pavanello est entrepreneur, co-fondateur et directeur général de Mister IA, un cabinet de conseils et de formation en IA. Il co-dirige également avec son frère Vincent La Maison des Mandataires, réseau de mandataires immobiliers.