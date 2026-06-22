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Une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic lors d'une séance photo à Paris, le 13 février 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

22 juin 2026

Ne pas fracturer l’IA planétaire ? Et si le salut de l’Europe passait au contraire par l’inverse du plaidoyer d’Anthropic

L'Europe doit-elle saborder le mythe d'une IA mondiale unifiée pour sauver sa peau ? Alors que le patron d'Anthropic plaide contre la fragmentation technologique, il apparait de plus en plus clair que pour exister face aux États-Unis, le Vieux Continent doit assumer la rupture stratégique, abandonner la course perdue des grands modèles grand public et investir les « océans bleus » de demain : l'IA industrielle, les world models et la souveraineté par la norme.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Anthropic , Dario Amodei , fragmentation , europe , Etats-Unis , Claude , restrictions , souveraineté , avantage compétitif

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Clech
Polytechnicien

Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".

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Pavanello Martin
Entrepreneur

Martin Pavanello est entrepreneur, co-fondateur et directeur général de Mister IA, un cabinet de conseils et de formation en IA. Il co-dirige également avec son frère Vincent La Maison des Mandataires, réseau de mandataires immobiliers.

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