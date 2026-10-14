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Blurred background"Ne cherche pas le chaos" : l'histoire d'un homme qui veut rester debout malgré les souvenirs de la dictature de Pinochet
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ATLANTI-CULTURE

14 octobre 2026

"Ne cherche pas le chaos" : l'histoire d'un homme qui veut rester debout malgré les souvenirs de la dictature de Pinochet

Un roman bouleversant De : Marion Brunet Albin-Michel Parution le 19 août 2026 287 pages 21, 90 euros

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MOTS-CLES

Augusto Pinochet , Chili , dictature , roman , Marion Brunet , Albin-Michel

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Verdeau pour Culture-Tops

Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).