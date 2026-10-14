ATLANTI-CULTURE
14 octobre 2026
"Ne cherche pas le chaos" : l'histoire d'un homme qui veut rester debout malgré les souvenirs de la dictature de Pinochet
Un roman bouleversant De : Marion Brunet Albin-Michel Parution le 19 août 2026 287 pages 21, 90 euros
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).