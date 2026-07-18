TRAFIC ROUTIER

Ne changez pas de voie : ce que disent les mathématiques face aux embouteillages lors des départs en vacances

À chaque grand départ en vacances, la plupart des automobilistes adoptent le même réflexe : changer de voie en espérant gagner quelques minutes. Pourtant, les mathématiques montrent que cette stratégie est le plus souvent contre-productive. En modélisant la circulation comme un système complexe, les chercheurs expliquent l'apparition des « embouteillages fantômes » et montrent qu'une conduite plus régulière, loin d'être un simple conseil de bon sens, est l'un des meilleurs moyens de fluidifier le trafic.