POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des automobilistes circulent sur l'autoroute A9 près de Béziers, dans le sud de la France, le 3 juillet 2026, à la veille du premier week-end des vacances d'été françaises.
See image caption
See copyright

TRAFIC ROUTIER

18 juillet 2026

Ne changez pas de voie : ce que disent les mathématiques face aux embouteillages lors des départs en vacances

À chaque grand départ en vacances, la plupart des automobilistes adoptent le même réflexe : changer de voie en espérant gagner quelques minutes. Pourtant, les mathématiques montrent que cette stratégie est le plus souvent contre-productive. En modélisant la circulation comme un système complexe, les chercheurs expliquent l'apparition des « embouteillages fantômes » et montrent qu'une conduite plus régulière, loin d'être un simple conseil de bon sens, est l'un des meilleurs moyens de fluidifier le trafic.

Photo of Randa Herzallah
Randa Herzallah Go to Randa Herzallah page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

automobilistes , voiture , route , vacances d'été , changer de file , autoroutes , trafic automobile , deux roues , véhicules , accident , mathématiques , science , embouteillages , départs en vacances

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Randa Herzallah image
Randa Herzallah

Randa Herzallah est professeure associée en mathématiques appliquées à l'Institut de mathématiques de l'Université de Warwick.

Populaires

1Dérive des finances publiques : mais QUI paie vraiment la lâcheté budgétaire française in fine ?
2La génération la plus représentée en Europe
3Voici voit Laeticia Hallyday & Serge séparés, Public Kylian MBappé & Ester Expósito penser bébé pour se consoler; Matt Damon & Ben Affleck depri-papapoulisent, Suri Cruise snobe l’amoureux de sa mère; Britney Spears fait flamber les rumeurs de grossesse
4Mais qui saura stopper la conquête des petites villes par la DZ Mafia ?
5L’excès de mortalité chez les actifs de 15-64 ans n’est pas dû qu’à la chaleur elle-même
6Tirer la chasse d’eau en période de stress hydrique : urgence écologique ou diversion symbolique ?
7Moyen-Orient : et si l’Iran était en train de perdre la guerre ?