TRAFIC ROUTIER
18 juillet 2026
Ne changez pas de voie : ce que disent les mathématiques face aux embouteillages lors des départs en vacances
À chaque grand départ en vacances, la plupart des automobilistes adoptent le même réflexe : changer de voie en espérant gagner quelques minutes. Pourtant, les mathématiques montrent que cette stratégie est le plus souvent contre-productive. En modélisant la circulation comme un système complexe, les chercheurs expliquent l'apparition des « embouteillages fantômes » et montrent qu'une conduite plus régulière, loin d'être un simple conseil de bon sens, est l'un des meilleurs moyens de fluidifier le trafic.
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Randa Herzallah est professeure associée en mathématiques appliquées à l'Institut de mathématiques de l'Université de Warwick.
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Randa Herzallah est professeure associée en mathématiques appliquées à l'Institut de mathématiques de l'Université de Warwick.