Un vendeur présente un niqab, voile intégral, dans une boutique de vêtements pour femmes musulmanes à Colombo.
© ISHARA S. KODIKARA/ AFP
"LE LINCEUL DU FEMINISME"
23 novembre 2025
Naëm Bestandji : "Non, le voile n’est pas un signe religieux et voilà pourquoi"
Le débat sur le voile en France est faussé dès lors qu’il est ramené à la laïcité. Le voile est l’héritage d’un système patriarcal, instrumentalisé aujourd’hui par l’islamisme pour avancer politiquement sous couvert de liberté religieuse, selon Naëm Bestandji qui a publié "Le linceul du féminisme Caresser l'islamisme dans le sens du voile" aux éditions Seramis. Replacer la question du voile sur le terrain de l’égalité entre les femmes et les hommes en révèle toute la dimension sexiste et en fait, selon lui, le véritable talon d’Achille de l’islamisme, que certains mouvements de gauche contribuent - parfois malgré eux - à renforcer.
7 min de lecture
Écrivain/essayiste, Naëm Bestandji est un laïque et féministe engagé. Il a longtemps travaillé dans le domaine socio-culturel auprès des enfants et adolescents des quartiers populaires. Il y a toujours vécu et a été très tôt confronté à la montée de l'intégrisme religieux.
Il a publié de nombreux articles sur l’islamisme politique.
Son site internet : https://www.naembestandji.fr/
Il est l’auteur d’un essai remarqué, pour tout comprendre sur le sexisme politique du voile : « Le linceul du féminisme – Caresser l’islamisme dans le sens du voile » (éditions Séramis, novembre 2021).
