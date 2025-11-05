SpaceX a dévoilé une mise à jour majeure pour la mission Artemis III de la NASA : une architecture Starship (le vaisseau spatial 100% réutilisable) simplifiée, visant un alunissage habité dès 2027.
5 novembre 2025
Musk vise la Lune
Une semaine consacrée aux ambitions lunaires de Musk. Conquête de la lune, Golden Dome et réseau Starlink. Accrochez vos ceintures !
