Le candidat à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, fait un geste à ses partisans à la fin d'une réunion de campagne au Cirque d'Hiver à Paris, le 10 février 2026.
“NI-NI”

26 février 2026

Municipales à Paris, ce corner dans lequel se sont enfermés Edouard Philippe et Gabriel Attal dans le sillage de Pierre-Yves Bournazel

Invité de France Inter ce mercredi 25 février, le candidat Horizons, troisième dans les sondages, a fermé la porte explicitement à tout ralliement de second tour à LR ou au socialiste Emmanuel Grégoire.

Photo of Gérard Quentin
Gérard Quentin Go to Gérard Quentin page

5 min de lecture

MOTS-CLES

Pierre-Yves Bournazel , Rachida Dati , Horizons , Edouard Philippe , élections municipales , Paris , Mairie de Paris

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Gérard Quentin image
Gérard Quentin

Quentin Gérard est journaliste

