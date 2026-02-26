“NI-NI”

26 février 2026

Municipales à Paris, ce corner dans lequel se sont enfermés Edouard Philippe et Gabriel Attal dans le sillage de Pierre-Yves Bournazel

Invité de France Inter ce mercredi 25 février, le candidat Horizons, troisième dans les sondages, a fermé la porte explicitement à tout ralliement de second tour à LR ou au socialiste Emmanuel Grégoire.