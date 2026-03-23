POST-ELECTION
23 mars 2026
Municipales 2026 : victoire historique des LR… sans incarnation évidente pour la porter
Victoire éclatante pour Les Républicains dans les villes, percées symboliques dans des bastions historiques de la gauche… et pourtant, un vide persiste : faute de leader incontesté, cette vague municipale peine à se transformer en dynamique nationale, laissant la droite sans incarnation claire à l’approche de 2027.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.
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Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.