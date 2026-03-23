POST-ELECTION

23 mars 2026

Municipales 2026 : victoire historique des LR… sans incarnation évidente pour la porter

Victoire éclatante pour Les Républicains dans les villes, percées symboliques dans des bastions historiques de la gauche… et pourtant, un vide persiste : faute de leader incontesté, cette vague municipale peine à se transformer en dynamique nationale, laissant la droite sans incarnation claire à l’approche de 2027.