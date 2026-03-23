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Annie Genevard, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez arrivent au palais de l'Élysée à Paris le 23 août 2024 pour rencontrer le président de la République.
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POST-ELECTION

23 mars 2026

Municipales 2026 : victoire historique des LR… sans incarnation évidente pour la porter

Victoire éclatante pour Les Républicains dans les villes, percées symboliques dans des bastions historiques de la gauche… et pourtant, un vide persiste : faute de leader incontesté, cette vague municipale peine à se transformer en dynamique nationale, laissant la droite sans incarnation claire à l’approche de 2027.

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MOTS-CLES

élections municipales de 2026 , LR , Les Républicains , Dati , Retailleau , Métropole de Lyon , Présidentielle 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Dupuy

Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.