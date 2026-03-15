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Un citoyen français s'apprête à voter lors des élections municipales (image d'illustration).
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RESULTATS DES MUNICIPALES

15 mars 2026

Municipales 2026 : Edouard Philippe en tête au Havre, succès pour David Guiraud (LFI) à Roubaix, Louis Aliot réélu à Perpignan, retrouvez les premiers résultats

Alors que les bureaux de vote ont fermé leurs portes, les premiers résultats des élections municipales ont été communiqués à partir de 20h en cette soirée du dimanche 15 mars.

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MOTS-CLES

maires , élus locaux , municipales 2026 , élections municipales , Louis Aliot , David Guiraud , Édouard Philippe , la France insoumise , LFI , rassemblement national , majorité présidentielle , Jean Luc Mélenchon , Natacha Bouchart , Laure Lavalette , Rachida Dati

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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