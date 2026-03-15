RESULTATS DES MUNICIPALES
15 mars 2026
Municipales 2026 : Edouard Philippe en tête au Havre, succès pour David Guiraud (LFI) à Roubaix, Louis Aliot réélu à Perpignan, retrouvez les premiers résultats
Alors que les bureaux de vote ont fermé leurs portes, les premiers résultats des élections municipales ont été communiqués à partir de 20h en cette soirée du dimanche 15 mars.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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