Municipalité. (Image d'illustration)
See image caption

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

12 mars 2026

Municipales 2026 : ces députés qui fuient le parlement pour partir à l’assaut des mairies

À l’approche des municipales, plus d’une centaine de députés sont candidats, et plusieurs pourraient quitter l’Assemblée nationale pour diriger une mairie. Ce mouvement révèle à la fois la fatigue du mandat parlementaire et les limites d’une législature marquée par l’instabilité politique et le blocage institutionnel.

Samuel Le Goff Go to Samuel Le Goff page

MOTS-CLES

Assemblée Nationale , députés , municipales 2026 , vie politique , la France , maires

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Le Goff image
Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

