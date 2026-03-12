CHRONIQUE PARLEMENTAIRE
12 mars 2026
Municipales 2026 : ces députés qui fuient le parlement pour partir à l’assaut des mairies
À l’approche des municipales, plus d’une centaine de députés sont candidats, et plusieurs pourraient quitter l’Assemblée nationale pour diriger une mairie. Ce mouvement révèle à la fois la fatigue du mandat parlementaire et les limites d’une législature marquée par l’instabilité politique et le blocage institutionnel.
