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Blurred backgroundDes tirs de missiles iraniens depuis un lieu tenu secret vers des cibles américaines au Bahreïn et au Koweït.
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DETROIT D'ORMUZ

18 juillet 2026

Moyen-Orient : et si l’Iran était en train de perdre la guerre ?

La logique penche à considérer la signature du MoU entre les Etats-Unis et la l’Iran comme un gain diplomatique pour les Gardiens de la révolution. Constat défendable, à première vue. Cependant, la complexité des négociations dévoile de plus en plus un désarroi stratégique iranien et une impasse générée par les maintes contradictions au sein de ce régime. Contradictions dont ils ne sont pas les seuls détenteurs. Le Président américain Donald Trump lui-même en abuse. Entre l’acharnement guerrier et la léthargie de la trêve déclarée après 40 jours de bombardements intensifs, Trump a entraîné le monde dans un tourbillon vertigineux de va-et-vient entre menaces et concessions. 

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MOTS-CLES

guerre , Iran , Moyen-Orient , Proche-Orient , conflit , Donald Trump , bombardements , négociations , paix , éliminations , frappes ciblées , États-Unis , israël , Liban , Qatar , Arabie Saoudite , Détroit d'Ormuz

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Maya Khadra

Maya Khadra est enseignante et journaliste franco-libanaise, lauréate du Prix du journalisme francophone en zones de conflits en 2013 et ancienne journaliste à L'Orient-Le Jour.

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