ENERGIE POSITIVE
8 juin 2026
Montfermeil, l’autre visage de la Seine-Saint-Denis
Alors que la finale PSG-Arsenal engendrait des violences à travers la France, la ville de Montfermeil, elle, organisait le samedi 30 mai, avec ses partenaires, un défilé de mode Cultures & Création intitulé « L’Espérance ». Ce fut un plaisir et un honneur d’y être convié à l’invitation de son maire, Xavier Lemoine.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français