ENERGIE POSITIVE

8 juin 2026

Montfermeil, l’autre visage de la Seine-Saint-Denis

Alors que la finale PSG-Arsenal engendrait des violences à travers la France, la ville de Montfermeil, elle, organisait le samedi 30 mai, avec ses partenaires, un défilé de mode Cultures & Création intitulé « L’Espérance ». Ce fut un plaisir et un honneur d’y être convié à l’invitation de son maire, Xavier Lemoine.