POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundDéfilé Cultures & Création
See image caption

ENERGIE POSITIVE

8 juin 2026

Montfermeil, l’autre visage de la Seine-Saint-Denis

Alors que la finale PSG-Arsenal engendrait des violences à travers la France, la ville de Montfermeil, elle, organisait le samedi 30 mai, avec ses partenaires, un défilé de mode Cultures & Création intitulé « L’Espérance ». Ce fut un plaisir et un honneur d’y être convié à l’invitation de son maire, Xavier Lemoine.

Photo of Patrice Huiban
Patrice Huiban Go to Patrice Huiban page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Montfermeil , Seine Saint-Denis , défilé de mode , Cultures & Creation , quartiers

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Patrice Huiban image
Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français