SIGNIFICATION
22 juin 2026
Mondial de foot 2026 : voilà ce que les tatouages des joueurs révèlent vraiment d’eux
Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 débute le 11 juin 2026, les canaux d'information traditionnels et les réseaux sociaux seront remplis de photos des joueurs. Beaucoup d'entre eux montreront leurs tatouages.
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MOTS-CLESsport , Football , joueurs , tatouages , signification , croyances religieuses , Succès , famille
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Gustavo Morello est Professeur de sociologie au sein du Boston College.
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A PROPOS DES AUTEURS
Gustavo Morello est Professeur de sociologie au sein du Boston College.