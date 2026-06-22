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22 juin 2026

Mondial de foot 2026 : voilà ce que les tatouages des joueurs révèlent vraiment d’eux

Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 débute le 11 juin 2026, les canaux d'information traditionnels et les réseaux sociaux seront remplis de photos des joueurs. Beaucoup d'entre eux montreront leurs tatouages.