POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes (n° 5) joue avec un ballon lors d'une séance d'entraînement au centre d'entraînement du Sporting KC à Kansas City, le 17 juin 2026.
See image caption
See copyright

SIGNIFICATION

22 juin 2026

Mondial de foot 2026 : voilà ce que les tatouages des joueurs révèlent vraiment d’eux

Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 débute le 11 juin 2026, les canaux d'information traditionnels et les réseaux sociaux seront remplis de photos des joueurs. Beaucoup d'entre eux montreront leurs tatouages.

Photo of Gustavo Morello
Gustavo Morello Go to Gustavo Morello page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

sport , Football , joueurs , tatouages , signification , croyances religieuses , Succès , famille

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Gustavo Morello image
Gustavo Morello

Gustavo Morello est Professeur de sociologie au sein du Boston College.

Populaires

1La retraite progressive, cette réforme silencieuse que personne n'a vu passer
2Et si nous avions tout faux en nous focalisant sur notre souveraineté technologique alors que l’objectif vital pour la France est… (un peu) ailleurs
3Présidentielle 2027 : l’élection qui se jouera en… décembre 2026 ?
4Canicule : Paris a inventé une solution en 1978, elle dort sous nos pieds
5Et si nous avions sous-estimé les effets bénéfiques de la politique de l’offre menée en France depuis 10 ans ?
6Canicule : comment la France a délibérément tué son atout climatisation (et à qui on le doit)
7La love story de Mbappé crispe les Bleus, Adriana & Marc fuient à Monaco, Charlotte Casiraghi prend cher; Anne Hathaway est enceinte, Ivanka Trump se kardapouffise; Robbie Williams regarde le foot en slip, les fans d’Olivia Rodrigo l’écoutent en couches