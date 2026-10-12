ATLANTI'CULTURE
12 octobre 2026
Mon côté Wertheimer (Les mères poules ne font pas des mouettes), de Chloé Oliveres (en collaboration avec Papy)
L'enquête familiale, la transmission féminine et la quête identitaire
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESChloé Olivères , Alain Degois , Théâtre LEPIC
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).