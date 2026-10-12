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Blurred backgroundMon côté Wertheimer (Les mères poules ne font pas des mouettes), de Chloé Oliveres (en collaboration avec Papy)
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ATLANTI'CULTURE

12 octobre 2026

Mon côté Wertheimer (Les mères poules ne font pas des mouettes), de Chloé Oliveres (en collaboration avec Papy)

L'enquête familiale, la transmission féminine et la quête identitaire

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MOTS-CLES

Chloé Olivères , Alain Degois , Théâtre LEPIC

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Claire Poirson pour Culture-Tops

Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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