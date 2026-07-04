CASSE-TETE
4 juillet 2026
“Mon budget ou le chaos financier” ? Les petits arrangements avec la vérité budgétaire de la France de Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu agite le spectre d'un « chaos financier » en cas d'absence de budget pour 2027. Si la France ne risque pas un blocage immédiat de l'État, l'absence prolongée de trajectoire budgétaire crédible pourrait accentuer la défiance des marchés et révéler surtout la profonde crise politique que traverse le pays.
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MOTS-CLESla France , Budget , Sébastien Lecornu , Economie
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.