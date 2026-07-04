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Blurred backgroundLe Premier ministre français Sébastien Lecornu s'adresse aux journalistes lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres à Paris, le 19 janvier 2026. (Image d'illustration)
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CASSE-TETE

4 juillet 2026

“Mon budget ou le chaos financier” ? Les petits arrangements avec la vérité budgétaire de la France de Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu agite le spectre d'un « chaos financier » en cas d'absence de budget pour 2027. Si la France ne risque pas un blocage immédiat de l'État, l'absence prolongée de trajectoire budgétaire crédible pourrait accentuer la défiance des marchés et révéler surtout la profonde crise politique que traverse le pays.

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MOTS-CLES

la France , Budget , Sébastien Lecornu , Economie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.