CRUCIAL
17 juin 2026
Mistral peut-il sauver l’Europe de son retard sur l’IA ?
A l’occasion du lancement du salon VivaTech, Sébastien Lecornu a annoncé, ce mardi, la généralisation de l'usage de l’IA au sein des services publics et a confirmé que 655 millions d’euros supplémentaires seront alloués à l’IA via le plan d’investissement France 2030.
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THEMATIQUESTech & IA
David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.
Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).
Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.
Olivier Lambert, cofondateur de VATES, éditeur français des solutions open source XCP-ng et Xen Orchestra, accompagne depuis plus de dix ans des organisations publiques et privées dans leur recherche d'autonomie technologique et de maîtrise de leurs infrastructures critiques.
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Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.
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