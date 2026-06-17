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Emmanuel Macron, Friedrich Merz et la directrice générale et responsable Europe de General Catalyst, Jeannette zu Fürstenberg, assistent à une réunion avec des investisseurs de l'Initiative des champions de l'IA de l'UE lors d'un sommet sur la souveraineté technologique de l'Europe, à Berlin, le 18 novembre 2025.
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CRUCIAL

17 juin 2026

Mistral peut-il sauver l’Europe de son retard sur l’IA ?

A l’occasion du lancement du salon VivaTech, Sébastien Lecornu a annoncé, ce mardi, la généralisation de l'usage de l’IA au sein des services publics et a confirmé que 655 millions d’euros supplémentaires seront alloués à l’IA via le plan d’investissement France 2030.

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IA , Sébastien Lecornu , investissement , mistral , europe , Union-Européenne

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Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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David Fayon

David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.

Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).

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Emmanuel Mawet

Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.

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Olivier Lambert

Olivier Lambert, cofondateur de VATES, éditeur français des solutions open source XCP-ng et Xen Orchestra, accompagne depuis plus de dix ans des organisations publiques et privées dans leur recherche d'autonomie technologique et de maîtrise de leurs infrastructures critiques.