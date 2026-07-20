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Mission anti-IA-pocalypse: quand Anthropic recrute des ingénieurs pour éviter le pire

Le dilemme Oppenheimer appliqué à l'IA : faut-il développer une technologie potentiellement catastrophique pour éviter qu'un acteur moins responsable ne le fasse à votre place ? C'est le pari d'Anthropic — et celui de Dario Amodei, qui a failli sacrifier son entreprise en s'opposant publiquement à Trump. Que cache vraiment la course à la sécurité des IA frontalières ? Décryptage.