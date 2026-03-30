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Cette photo montre un bus à hydrogène lors de l'inauguration d'une station de production et de distribution d'hydrogène vert à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, le 4 décembre 2023.
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DENI COLLECTIF

30 mars 2026

Le mirage de l’hydrogène vert : malgré une demande qui n’existe pas, des coûts trop élevés et d’importants obstacles techniques, la Commission européenne y croit toujours

Malgré les critiques de la Cour des comptes européenne sur le manque de résultats concrets en 2025 (20 milliards d’euros investis, peu de production), la Commission continue de viser 10 millions de tonnes de production locale d’ici à 2030.

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MOTS-CLES

hydrogène vert , Commission européenne , Ursula von der Layen , Union européenne , énergie

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Schaeken Willemaers

Jean-Pierre Schaeken Willemaers est  président du Pôle énergie, climat, environnement de l’Institut Thomas More, auteur de L’utopie du tout renouvelable (ed Académie royale de Belgique, 2017)

 

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