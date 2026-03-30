DENI COLLECTIF
30 mars 2026
Le mirage de l’hydrogène vert : malgré une demande qui n’existe pas, des coûts trop élevés et d’importants obstacles techniques, la Commission européenne y croit toujours
Malgré les critiques de la Cour des comptes européenne sur le manque de résultats concrets en 2025 (20 milliards d’euros investis, peu de production), la Commission continue de viser 10 millions de tonnes de production locale d’ici à 2030.
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THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Schaeken Willemaers est président du Pôle énergie, climat, environnement de l’Institut Thomas More, auteur de L’utopie du tout renouvelable (ed Académie royale de Belgique, 2017)
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Schaeken Willemaers est président du Pôle énergie, climat, environnement de l’Institut Thomas More, auteur de L’utopie du tout renouvelable (ed Académie royale de Belgique, 2017)