DENI COLLECTIF

30 mars 2026

Le mirage de l’hydrogène vert : malgré une demande qui n’existe pas, des coûts trop élevés et d’importants obstacles techniques, la Commission européenne y croit toujours

Malgré les critiques de la Cour des comptes européenne sur le manque de résultats concrets en 2025 (20 milliards d’euros investis, peu de production), la Commission continue de viser 10 millions de tonnes de production locale d’ici à 2030.