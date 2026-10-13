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ATLANTI'CULTURE

13 octobre 2026

Minotaure, de Boris Bergmann : confession intime et mythe revisité

La blessure d’un enfant non désiré. Un roman autobiographique profondément émouvant

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Boris Bergmann Editions , Albin-Michel , culture , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marine Baron pour Culture-Tops

Marine Baron est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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