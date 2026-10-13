ATLANTI'CULTURE
13 octobre 2026
Minotaure, de Boris Bergmann : confession intime et mythe revisité
La blessure d’un enfant non désiré. Un roman autobiographique profondément émouvant
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A PROPOS DES AUTEURS
Marine Baron est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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