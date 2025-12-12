Mini cerveaux, vertigineuses questions : la science fait une échappée loin devant l'éthique

James Poulter est professeur agrégé de médecine génomique, spécialisé dans les troubles neuro-développementaux génétiques. Il utilise un large éventail de techniques de pointe, allant du séquençage de nouvelle génération à l'édition génique CRISPR-Cas9, en passant par la différenciation des cellules souches et les analyses structurales, afin d'étudier les effets des mutations sur la fonction de la protéine codée.