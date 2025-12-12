©
Une femme portant un appareil de surveillance cérébrale de la société chinoise Yiruide Group lors de l'Exposition mondiale de la santé 2024 à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine.
PROGRES INQUIETANT
12 décembre 2025
Mini cerveaux, vertigineuses questions : la science fait une échappée loin devant l'éthique
Les « mini-cerveaux » cultivés en laboratoire ouvrent une ère scientifique sans précédent, capable d’éclairer les mystères du développement humain et d’accélérer la recherche médicale. Mais à mesure que ces structures deviennent plus proches du cerveau réel, elles bousculent les frontières éthiques établies. La science avance à grande vitesse — beaucoup plus vite que les règles censées l’encadrer.
4 min de lecture
THEMATIQUESScience
James Poulter est professeur agrégé de médecine génomique, spécialisé dans les troubles neuro-développementaux génétiques. Il utilise un large éventail de techniques de pointe, allant du séquençage de nouvelle génération à l'édition génique CRISPR-Cas9, en passant par la différenciation des cellules souches et les analyses structurales, afin d'étudier les effets des mutations sur la fonction de la protéine codée.
Populaires
James Poulter est professeur agrégé de médecine génomique, spécialisé dans les troubles neuro-développementaux génétiques. Il utilise un large éventail de techniques de pointe, allant du séquençage de nouvelle génération à l'édition génique CRISPR-Cas9, en passant par la différenciation des cellules souches et les analyses structurales, afin d'étudier les effets des mutations sur la fonction de la protéine codée.