POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une femme portant un appareil de surveillance cérébrale de la société chinoise Yiruide Group lors de l'Exposition mondiale de la santé 2024 à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine.

©

Une femme portant un appareil de surveillance cérébrale de la société chinoise Yiruide Group lors de l'Exposition mondiale de la santé 2024 à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine.

PROGRES INQUIETANT

12 décembre 2025

Mini cerveaux, vertigineuses questions : la science fait une échappée loin devant l'éthique

Les « mini-cerveaux » cultivés en laboratoire ouvrent une ère scientifique sans précédent, capable d’éclairer les mystères du développement humain et d’accélérer la recherche médicale. Mais à mesure que ces structures deviennent plus proches du cerveau réel, elles bousculent les frontières éthiques établies. La science avance à grande vitesse — beaucoup plus vite que les règles censées l’encadrer.

Photo of James Poulter
James Poulter Go to James Poulter page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Mini-cerveaux , laboratoire , éthique , science , biologie , humain

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
James Poulter image
James Poulter

James Poulter est professeur agrégé de médecine génomique, spécialisé dans les troubles neuro-développementaux génétiques. Il utilise un large éventail de techniques de pointe, allant du séquençage de nouvelle génération à l'édition génique CRISPR-Cas9, en passant par la différenciation des cellules souches et les analyses structurales, afin d'étudier les effets des mutations sur la fonction de la protéine codée.

Populaires

1Les pauvres paieraient plus d’impôts disent-ils… : sauf que les données de Bercy montrent que les 50% de Français les moins riches ont un taux d’imposition… négatif
2Voilà pourquoi Elon Musk se trompe en pensant que détruire l’UE sauverait l’Europe (et ça n’a rien à voir avec le fait d’être souverainiste ou fédéraliste…)
3Cette sidérante interview du Commissaire européen à la stratégie industrielle et à la prospérité qui dit tout du suicide économique de l’UE
4Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
5La guerre du RN aura bien lieu
6À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
7Les pays classés comme les plus libres et les plus heureux sont au sein de l'UE... de quoi donner quelques arguments à l'Europe pour construire une stratégie face à l'effacement civilisationnel que croit voir Trump