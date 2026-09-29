POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Bilan de Trump avant les Midterms.
See image caption
See copyright

INSECURITE

29 septembre 2026

Midterms : et au fait, quel bilan criminologique pour Trump ?

Dans notre champ d'étude (crime, stupéfiants, homicides...) les données et chiffres sont rare-ment présentés comparativement, entre divers sujets ou dans le temps. Avant cette échéance cruciale pour Washington, tentons ci-après l'exercice.

Photo of Xavier Raufer
Xavier Raufer Go to Xavier Raufer page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Criminalité , Etats-Unis , Donald Trump , midterms , drogues , homicides

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer image
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 