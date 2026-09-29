INSECURITE
29 septembre 2026
Midterms : et au fait, quel bilan criminologique pour Trump ?
Dans notre champ d'étude (crime, stupéfiants, homicides...) les données et chiffres sont rare-ment présentés comparativement, entre divers sujets ou dans le temps. Avant cette échéance cruciale pour Washington, tentons ci-après l'exercice.
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THEMATIQUESSécurité
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.